АзерТАдж разоблачил очередную армянскую фальсификацию

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Армяне используют фотографии трагедии 20 Января 1990 года в Баку для пропаганды надуманного «геноцида».

Report сообщает, что агентство АзерТАдж разоблачило очередную армянскую фальсификацию. Так, в статье, опубликованной в газете «əl-İstiqamə», являющейся официальным печатным органом Высшего исламского совета Ирака, фотография азербайджанцев, убитых в результате трагедии 20 Января, представлена в качестве свидетельства жертв «геноцида армян», якобы, совершенного столетие назад.

Эта же фотография размещена на странице Facebook Каирского комитета организации, созданной для проведения столетия надуманного «армянского геноцида».

Отметим, что данная фотография снята 20 января 1990 года фотокорреспондентом АзерТАдж Огтаем Мамедовым, и ее оригинал хранится в архиве агентства.

Армяне, стремящиеся обосновать «геноцид» на основе подобных фальсификаций, на самом деле опровергают его. Представьте, что в медиа рассказывается о столетии какого-либо события, а иллюстрацией к статье служит фотография, отражающая трагедию 20 Января, кровью вписанной в историю азербайджанского народа 25 лет назад. Может ли быть большая фальсификация, чем эта?

Армяне не в первый раз используют столь отчетливую фальсификацию. Пресловутые армянские агитаторы и ранее представляли в качестве доказательств надуманного «армянского геноцида» фотографии, свидетельствующие о геноцидах, совершенных против азербайджанцев в 1918 году в Шамахе и Губе, в 1992 году в Ходжалы.

«Специализирующиеся» в этой сфере армянские «медиа-фальсификаторы» не ограничиваются обманом простых армян, заболевших или заразившихся «геноцидом», и, стремясь вызвать сочувствие у международной общественности к своей псевдотрагедии, используют это в собственных коварных целях. Но, несмотря на все их усилия, истина всегда торжествует.