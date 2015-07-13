Азербайджанскому ипотечному фонду будет выделено дополнительно 200 млн. манатов

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанскому ипотечному фонду из государственного бюджета будет выделено дополнительно 200 млн. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года и предстоящим задачам.

В своем выступлении глава государства также отметил, что в ближайшее время будут урегулированы цены лекарственных препаратов, и в этой сфере будет обеспечена полная прозрачность.