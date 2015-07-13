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    Азербайджанскому ипотечному фонду будет выделено дополнительно 200 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время будут урегулированы цены лекарственных препаратов, и в этой сфере будет обеспечена полная прозрачность

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанскому ипотечному фонду из государственного бюджета будет выделено дополнительно 200 млн. манатов. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года и предстоящим задачам.

    В своем выступлении глава государства также отметил, что в ближайшее время будут урегулированы цены лекарственных препаратов, и в этой сфере будет обеспечена полная прозрачность.  

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