Али Гасанов: Политическое руководство страны демонстрирует большую политическую волю для ведения борьбы с коррупцией, взяточничеством - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов дал интервью по итогам 2015 года. Report представляет данное интервью:

- Как бы Вы охарактеризовали завершающийся 2015 год, и чем этот год был знаменателен для Азербайджана?

- 2015 год был важным годом с точки зрения реализации задач, стоящих перед Азербайджанским государством и обществом, решения вопросов внутренней и внешней политики. Были продолжены динамика развития экономики страны, выполнение экономических и социальных программ, реализация глобальных транснациональных энергетических и транспортных проектов, приняты необходимые меры по повышению социального благосостояния населения, еще более укрепились международные позиции нашей страны, обеспечены национальная безопасность и стабильность. Благодаря независимому, продуманному и гибкому политическому курсу Президента Ильхама Алиева Азербайджан был умело защищен от влияния сложных глобальных процессов, потери сведены к минимуму, наша страна продолжила успешное развитие.

- В этом году были проведены выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Как Вы думаете, удалось ли парламентским выборам адекватно отразить общественную активность, демократические нормы и гражданскую ответственность в стране?

- Выборы в Милли Меджлис стали одним из важнейших событий в общественно-политической жизни нашей страны в 2015 году. Выборы были проведены в абсолютно демократических условиях и отразили волю азербайджанского народа. Большое доверие народа к Президенту Ильхаму Алиеву и всесторонняя поддержка проводимой им политики стали важным фактором, повлиявшим на результат избирательного процесса.

Для участия в выборах Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 1246 кандидатов в депутаты, из них 767 кандидатов приняли участие в выборах. Согласно мнению более 40 иностранных наблюдательных миссий, объединивших свыше 500 наблюдателей, десятков тысяч местных наблюдателей, местных и зарубежных медиа, экспертов, выборы прошли прозрачно и справедливо, в условиях высокой конкуренции.

Независимо от отношения и оценки выборов какими-либо лицами и структурами, истинную оценку парламентским выборам дали граждане и избиратели Азербайджана. Убедительная победа на выборах Партии "Ени Азербайджан" также является свидетельством доверия азербайджанского народа политическому курсу Президента Ильхама Алиева.

- Может ли 2015 год считаться успешным с точки зрения экономического развития Азербайджана и выполнения задач, поставленных в данной сфере?

- Несмотря на резкое снижение цен на энергоресурсы на мировых рынках, можно с уверенностью сказать, что поставленные в 2015 году задачи, связанные с социально-экономическим развитием Азербайджана, успешно выполнены. Согласно статистике, за 11 месяцев нынешнего года экономический рост в Азербайджане составляет 3,1 процента, производство внутреннего валового продукта по стране – 50 миллиардов долларов. Знаменательно, что этот рост был достигнут в основном за счет ненефтяного сектора. В 2015 году ненефтяная экономика выросла более чем на 4 процента, ее вес в экономике достиг 70 процентов. В течение года промышленное производство выросло более чем на 2,1 процента, а ненефтяная промышленность – более чем на 7,7 процента.

В этом году в экономику страны из всех источников были вложены инвестиции в размере 20 миллиардов долларов, из которых 9 миллиардов – это внутренние, а 11 миллиардов – иностранные инвестиции. А это свидетельствует о том, что Азербайджан остается привлекательной страной для зарубежных инвесторов.

В стране создано 87 тысяч новых рабочих мест, количество рабочих мест, открытых с 2004 года по сегодняшний день, превысило 1,4 миллиона, большинство из них – постоянные рабочие места.

Известно, что согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики 2015 год был объявлен в Азербайджане "Годом сельского хозяйства". План мероприятий, утвержденный 3 апреля, предусматривал осуществление 50 мероприятий по 5 направлениям. Стратегическая цель заключалась в надежном обеспечении продовольственной безопасности страны, а также повышении конкурентоспособности азербайджанской продукции и создании условий для вывода ее на внешний рынок.

За 10 месяцев нынешнего года рост в сельском хозяйстве составил 6,7 процента. Водохранилища Тахтакерпю и Шамкирчай обеспечат подачу воды на десятки тысяч гектаров земли. Создание в последние годы в соответствии с Государственной программой по надежному обеспечению населения продовольственной продукцией современных комплексов, новых хозяйств, логистических центров способствовало достижению перелома в аграрном секторе, повышению его экспортного потенциала.

Напомню, что за укрепление продовольственной безопасности, сокращение бедности, повышение благосостояния населения, значительный прогресс нашей страны в достижении Целей развития тысячелетия Президент Ильхам Алиев в 2015 году был удостоен премии ООН "Юг-Юг".

Азербайджан играет важную роль в создании транспортных коридоров и формировании современной транспортной инфраструктуры в регионе. Созданная в последние годы современная транспортная инфраструктура играет важную роль в превращении Азербайджана в центр транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Недавно Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об ускорении работ на части Международного транспортного коридора Север-Юг, проходящей по территории Азербайджана. Принимаемые меры повысят роль Азербайджана в международных грузоперевозках, обеспечат ускорение диверсификации экономики.

Одна из основных тем обсуждения в ходе последних визитов Президента Ильхама Алиева в Грузию и Китай была связана с мерами, направленными на создание транспортно-транзитных коридоров. Считаю, что отправка в августе этого года из Китая в Азербайджан первого поезда и задействование тем самым нового железнодорожного сообщения между Азией и Европой является историческим событием и логическим результатом проделанной работы.

В 2015 году были предприняты важные шаги в области реализации проекта "Шахдениз-2" и создания Южного газового коридора. 12 февраля в Баку в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялась встреча министров. А в марте в Карсе был заложен фундамент проекта TANAP. Проект ТАР создает дополнительные возможности для поставок газа через Турцию в Европу. Эти проекты играют важную роль в диверсификации энергетических источников Европы и обеспечении энергетической безопасности континента.

Ведущие экономические и финансовые структуры мира высоко оценивают успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономической сфере. В отчете Глобальной конкурентоспособности экономика Азербайджана, заняв по уровню конкурентоспособности 40-е место среди 140 стран, вот уже 7 лет сохраняет лидирующую позицию на пространстве СНГ, опережая 8 стран-членов G20. Согласно отчету Всемирного банка Азербайджан за последние десять лет добился невероятного прогресса в области сокращения бедности и повышения общего благосостояния. Как отмечается в отчете банка, Азербайджан стал одним из государств, меньше других подвергшихся влиянию глобального кризиса.

- В этом году также наблюдалось резкое падение цены на нефть, а также снижение курса азербайджанского маната. Как по-Вашему, окажет ли это негативное влияние на социальное положение населения?

- По мнению большинства международных экспертов, снижение цен на энергоресурсы является искусственно стимулированным процессом. Эта политика серьезно угрожает существующей в мире системе международных отношений, безопасности и сформировавшимся экономическим связям. С одной стороны, снижаются национальные доходы стран-экспортеров энергетических ресурсов, а с другой, - в большинстве стран наблюдается обесценивание национальных валют. Азербайджан также является частью мира, он не изолирован от глобальных экономических процессов, поэтому данные процессы волей-неволей отражаются и на нашей стране.

Следует учесть, что падение курса маната не связано с какой-либо проблемой в управлении экономикой Азербайджана, это – результат негативного влияния на страну происходящих в мире процессов. Однако, как отметил господин Президент, власти расценивают сложившуюся ситуацию, связанную с падением цены на нефть, как испытание для азербайджанской экономики. И итоги года показывают, что Азербайджан смог преодолеть это испытание, хотя доходы в топливно-энергетическом секторе сократились, тем не менее, страна не прекратила динамичного развития. Конечно, здесь в качестве важного фактора следует учесть диверсификацию экономики и развитие ненефтяного сектора. Если бы в свое время не было принято такое решение и часть доходов от энергетических ресурсов не была направлена на развитие ненефтяного сектора экономики, то положение действительно могло быть удручающим. Это наглядно подтверждает дальновидность Президента Азербайджана, правильную оценку им происходящих в мире процессов и своевременное принятие необходимых мер для надежной защиты нашего общества от глобальных угроз.

Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал в своих выступлениях, что в центре проводимой политики находится гражданин Азербайджана. Социальная направленность всегда составляла приоритет, были предприняты необходимые упреждающие шаги для того, чтобы переживаемые в мире экономические перемены не оказывали серьезного влияния на благосостояние населения Азербайджана. Именно поэтому в течение года в реализации социальных программ не было задержек. В этом году денежные доходы населения увеличились на 5,8 процента. За счет средств, выделенных на создание социальной инфраструктуры, в стране были построены или капитально отремонтированы 34 школы, 26 детских садов. В последние годы число медицинских учреждений по стране, построенных или капитально отремонтированных в соответствии с современными стандартами, превысило 500. Продолжались крупномасштабные проекты для улучшения обеспечения населения питьевой водой.

Сегодня в стране 114 тысяч семей или около 500 тысяч человек получают адресную социальную помощь. Государство оказывает каждой семье помощь в среднем в размере 153 манатов.

Следует отметить, что девальвация является негативным в социальном плане явлением и, естественно, негативно отражается на материальном положении граждан. Вместе с тем, власти Азербайджана не пустили данный процесс на самотек и приняли необходимые меры для усиления социальной защиты населения, использовав с этой целью соответствующие регулирующие механизмы.

Целенаправленно продолжаются стимулирование внутреннего производства, усиление борьбы с коррупцией, взяточничеством и другими подобными явлениями, всесторонняя поддержка деятельности предпринимателей, а также пресечение попыток злоупотребления некоторыми лицами нынешней ситуацией в собственных интересах, строгий контроль за данным процессом со стороны соответствующих государственных органов и пр. меры.

- В этом году город Баку принимал первые в истории Европейские игры. Как Вы оцениваете значение этого мероприятия?

- Считаю, что успешное проведение первых Европейских игр явилось одним из самых больших испытаний, стоявших перед нашим государством и обществом. Правда, Азербайджан, как политический, экономический и гуманитарный центр региона, уже много лет принимает многочисленные международные мероприятия и накопил достаточно большой опыт в этой области. Но ни одно из них по своим масштабам, требуемым ресурсам, объему организаторской работы и другим показателям не может сравниться с первыми Европейскими играми, проведенными на уровне летних Олимпийских игр.

С уверенностью можно сказать, что, успешно проведя первые Европейские игры, Азербайджан открыл новую страницу в истории мирового спорта. После решения Европейского Олимпийского комитета о проведении первых Европейских игр в Баку Организационный комитет первых Европейских игр под руководством первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой приступил к широкомасштабной подготовке для организации этого мероприятия на высоком уровне. Если для подготовки Игр олимпийского уровня требуется обычно 7-8 лет, то Азербайджан справился с этим делом за 27 месяцев. За короткий срок были построены новые спортивные объекты, а некоторые объекты реконструированы в современной форме. Была усовершенствована транспортная инфраструктура столицы, приняты соответствующие меры безопасности, решены вопросы размещения гостей, спортсменов, проведения тренировок и другие вопросы. Таким образом, наша страна еще до начала Игр установила своеобразный рекорд, достойно выполнив задачу, стоявшую перед ней как страной-хозяйкой. На церемонии зажжения факела Игр руководитель Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки отметил, что тот объем работы, который был проделан за столь короткий срок, невозможно было представить даже в самых смелых мечтах.

На этих соревнованиях более 6 тысяч атлетов из 50 стран, включая Азербайджан, вели борьбу в 20 видах спорта, в том числе 16 олимпийских. Европейские игры проводились в Баку на 21 спортивном объекте. Наша команда, представленная на Играх, продолжавшихся 17 дней, 291 спортсменом, завоевала в 12 видах спорта 56 медалей, в том числе 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых. Тем самым, Азербайджан, занявший в командном зачете второе место, смог преподнести себя не просто как хорошего организатора, но и как страну с сильными спортивными традициями.

Опубликованные в местных и зарубежных СМИ материалы, аналитические выкладки и мнения многочисленных экспертов подтвердили, что приехавшие в Азербайджан гости и спортсмены были восхищены гостеприимством в нашей стране, красотой Баку, его богатой историей и современным развитием, достигнутыми за короткий срок успехами.

Баку уже готовится принять в 2017 году Исламские игры солидарности. Это является наглядным выражением того, какую уникальную миссию Азербайджан выполняет в мире: Азербайджан уже воспринимается как пространство сотрудничества культур, религий, различных геополитических полюсов.

- В завершающемся 2015 году Азербайджан принимал также другие важные международные мероприятия, кроме того, наша страна впервые в истории независимости была приглашена на саммит "Большой двадцатки". Как бы Вы охарактеризовали значение этих мероприятий?

- В мае этого года в Баку состоялся III Форум по межкультурному диалогу, представители более 100 государств – действующие и бывшие главы государств и правительств, известные общественно-политические деятели, ведущие эксперты в различных сферах активно обсуждали актуальные вопросы в области межкультурного диалога. Проведение в нашей стране таких важных мероприятий, как Бакинский международный гуманитарный форум, Всемирный саммит религиозных лидеров приобрело уже традиционный характер. Кроме того, проведение в мае 2015 года 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития, а в ноябре XII сессии Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и других важных мероприятий свидетельствует о том, что Баку превратился уже в глобальный центр, где обсуждаются вопросы, находящиеся в центре внимания мировой общественности. Генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри отметил, что развитие, достигнутое Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, может служить примером для всего исламского мира. Потому что Азербайджан, опираясь на свои исторические ценности, поощряет мирное сосуществование, добивается успехов в обеспечении социального мира и справедливости.

Что касается приглашения нашей страны на проведенный в Анталье Саммит «Большой двадцатки», то хочу отметить, что это – достойная оценка роли Азербайджана в регионе и на международной арене, проводимой им работе в области укрепления мира и безопасности на планете, решения важных экономических вопросов. Проведенные на Саммите «Большой двадцатки» в Анталье обсуждения и принятые решения были значимыми с точки зрения формирования общей стратегии по многим глобальным вопросам, принятия реальных и действенных мер, связанных с решением наблюдающихся в настоящее время проблем. Присутствие азербайджанской делегации на мероприятиях, проведенных в рамках G20, участие Президента Ильхама Алиева в Анталийском саммите в качестве особого гостя и представление им позиции Азербайджана по вопросам глобального характера, выдвижение ряда ценных инициатив – это событие, имеющее большое значение для нашей страны. В своей речи господин Президент предложил вниманию членов G20 национальную стратегию развития и модель развития Азербайджана. Кроме того, внимание руководителей 20 важнейших государств мира было привлечено к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, процессу переговоров по урегулированию данного конфликта.

- Как можно расценить 2015 год с точки зрения урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта? Как бы Вы охарактеризовали деятельность Минской группы ОБСЕ в этом году и нынешнюю ситуацию по урегулированию конфликта?

- К сожалению, в 2015 году серьезных подвижек в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта не наблюдалось. Главные причины этого связаны, с одной стороны, с деструктивной позицией Армении, ее попытками сохранить нынешний статус-кво, а с другой, - нерешительной позицией сопредседателей Минской группы ОБСЕ, непосредственно занимающихся урегулированием конфликта. Не секрет, что в настоящее время международное сообщество, ведущие государства демонстрируют совершенно различную позицию в отношении похожих конфликтов в различных точках мира. А это может характеризоваться как наглядный пример двойных стандартов в мировой политике на нынешнем этапе. Отметим также, что государства, представленные сегодня в Минской группе ОБСЕ, одновременно являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и проголосовали за четыре резолюции, принятые в свое время данной структурой в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Отсутствие каких-либо действенных мер в связи с исполнением данных резолюций может характеризоваться как неуважение этих государств к резолюциям, за которые они в свое время голосовали.

Учитывая все это, Президент Азербайджана считает, что нам необходимо рассчитывать на собственные силы, еще больше укреплять нашу экономику, вооруженные силы. Это являлось важной составной частью политического курса, проводимого господином Ильхамом Алиевым после избрания в 2003 году Президентом Азербайджанской Республики.

В настоящее время потенциальные возможности Азербайджана как в социально-экономической, так и военной сферах достаточно велики. Считаю, что живущая в условиях социального бедствия Армения, экономика которой парализована, а население бежит из страны, не сможет длительное время выдержать это.

Отмечу, что в декабре этого года в Швейцарии состоялась очередная встреча президентов Азербайджана и Армении. На основании принятого по итогам встречи заявления можно сказать, что переговоры не оправдали надежд, которые на них возлагались. Поэтому Азербайджан для принуждения Армении к справедливому миру будет продолжать дипломатические усилия, политику экономической изоляции. Наряду с этим, Азербайджан никогда не исключал и другие пути восстановления своей территориальной целостности.

- Как Вы объясните "законопроект", представленный председателем Хельсинкской комиссии США, конгрессменом Кристофером Смитом Конгрессу в связи с применением некоторых санкций против Азербайджана и последнее заявление генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда о том, что будет начато официальное расследование выполнения Азербайджаном Европейской конвенции по правам человека?

- Видимо, независимая политика Азербайджана, служащая национальным интересам, вызывает серьезную обеспокоенность некоторых внешних кругов, в частности, антиазербайджанских групп, находящихся под контролем армянского лобби. На нынешнем этапе, когда напряженность в мире возрастает, Азербайджан выступает с весьма рациональными инициативами. Президент Азербайджан критикует исламофобию и другие подобные негативные проявления, попытки подорвать стабильность и безопасность в мире, негативное отношение к беженцам в Европе, смело выражает свою справедливую позицию. Азербайджан вносит ценный вклад в развитие межкультурного и межцивилизационного диалога, обеспечение мира и безопасности на планете. Транснациональные энергетические и транспортные проекты, реализуемые при лидерстве нашей страны, вносят практический вклад в развитие региона, обеспечение энергетической безопасности Европы. Азербайджан направляет свой геополитический потенциал на развитие атмосферы доверия между народами и государствами. Неслучайно, Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу предложил посредническую роль в ослаблении возрастающей напряженности между Россией и Турцией. В отличие от некоторых соседних государств, Азербайджан находится на одинаковом расстоянии как от Европейского Союза, так и Евразийского Союза, отдавая предпочтение форматам двустороннего сотрудничества. Как отметил господин Президент, Азербайджан является пространством сотрудничества, а не столкновения геополитических полюсов. И когда в свое время были применены санкции против соседнего Ирана, и в этом году, когда Россия столкнулась с санкциями, Азербайджан не присоединился к коалициям, которые ввели эмбарго, так как многовековые соседские отношения для нас превыше текущих ситуативных интересов.

Естественно, продолжение событий в этом русле, повышение роли Азербайджана в решении международных вопросов вызывает обеспокоенность армянского лобби и проармянских кругов Запада, являющегося марионеткой в его руках. Председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Кристофер Смит давно известен как приспешник армян. Выдвинутая им «инициатива» ставит под угрозу американо-азербайджанские связи в целом и направлена непосредственно против Азербайджанского государства и народа. Также и претензии Т.Ягланда, связанные с состоянием прав человека в Азербайджане, есть не что иное, как лишенные всякого основания субъективные суждения. Отметим такой момент, что на зимней сессии ПАСЕ по инициативе Азербайджана на обсуждение будут вынесены два важных документа. Один из них связан с вопросами урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а другой – с находящимся под армянской оккупацией Сарсангским водохранилищем. В данных документах Армения указана как государство-оккупант, вдобавок подчеркивается, что армяне оккупировали Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов.

Видимо такие, как К.Смит и Т.Ягланд, предпринимая подобные провокационные шаги, пытаются застраховать Армению от возможных негативных сценариев. Мы считаем, что «инициатива» К.Смита будет отклонена официальными представителями США, и этот проект станет одной из очередных несбывшихся грез проармянских сил.

Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних и равноправных отношений со всеми странами, в том числе с США, и старается не допустить, чтобы отдельные призывы нанесли ущерб этим связям. Но, естественно, если США официально поддержат этот предвзятый проект, поведутся на "игру" проармянских сил, то власти Азербайджана отреагируют соответствующим образом – пусть никто не сомневается в этом.

- В этом году на государственном уровне было отмечено 140-летие азербайджанской национальной печати. Как бы Вы охарактеризовали уровень развития СМИ Азербайджана и что бы могли сказать о проблемах в области медиа?

- Должен отметить, что проведение на государственном уровне юбилеев азербайджанской национальной печати стало уже традицией, в этом смысле 140-летие нашей национальной печати не было исключением. В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана в регионах страны и в Баку были проведены торжественные мероприятия, проанализирован пройденный нашей национальной печатью славный путь развития и широко обсуждены предстоящие задачи. Были изучены более 800 поступивших представлений, связанных с журналистами, которым принадлежат заслуги в развитии печати, и соответствующими распоряжениями главы государства 180 человек удостоены государственных наград и почетных званий.

Считаю, что сегодня в Азербайджане существуют профессиональные, сильные медиа, способные влиять на общественное мнение. Открытые интернетом возможности создали условия для выхода азербайджанских медиа в международное информационное пространство, сегодня наши СМИ способны донести до внимания мировой общественности позицию Азербайджанского государства и общества по тем или иным вопросам.

Свобода слова и печати является важной составной частью строительства гражданского общества в Азербайджане, Азербайджанское государство и в предстоящий период будет продолжать усилия, направленные на усиление независимости СМИ. Однако СМИ не должны допускать фактов злоупотребления созданными благоприятными условиями, им необходимо быть более профессиональными, ответственными, вносить ценный вклад в развитие азербайджанского общества, решение общенациональных вопросов.

- 2015 год запомнился и рядом негативных фактов. В обществе широко обсуждались события, произошедшие вокруг министерств национальной безопасности и связи и высоких технологий, арест высокопоставленных лиц, нардаранские события, трагедия, произошедшая на месторождении "Гюнешли".

- На заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года, господин Президент сказал, что некоторые государственные структуры создают проблемы для предпринимателей, и сделал последнее предупреждение, потребовав устранения данных проблем. Принятые после этого решения и предпринятые шаги показали, что Президент Азербайджана не намерен мириться с фактами угрозы экономическому развитию, либеральной бизнес-среде в стране, нарушением охраняемых законов прав и интересов предпринимателей, и в отношении лиц, допустивших такие нарушения, будут приняты строгие меры.

Ряд сотрудников МНБ, превысив полномочия, с помощью различных технических средств подслушивал отдельных должностных лиц, бизнесменов и использовал это в своих целях. Бывшее руководство МНБ привлекло к своим противоправным деяниям также Министерство связи и высоких технологий. В итоге гражданам и государству был нанесен ущерб на крупную сумму.

Политическое руководство страны демонстрирует большую политическую волю для ведения борьбы с коррупцией, взяточничеством и устранения негативных явлений. Каждого, кто будет и дальше проявлять неуважение к законам Азербайджана, ожидает судьба бывших руководителей МНБ и МСВТ и соучастников их незаконных деяний.

Азербайджан - правовое, демократическое, динамично развивающееся государство, все вопросы в стране регулируются на основе Конституции и действующего законодательства. Конечно, на протяжении многих лет расположенный недалеко от Баку поселок Нардаран являлся прибежищем для некоторых преступных элементов, скрывавшихся под маской религии террористов, иностранных агентов, в этом поселке не работали законы страны, не функционировали государственные органы, муниципалитет, что стало невыносимым фактом. Сложившаяся в поселке атмосфера, полностью отвергая азербайджанские реалии, напоминала больше религиозно-теократическое общество. Убийство 16 ноября вооруженной группой двух сотрудников полиции явилось крайним пределом произвола в поселке и обусловило необходимость принятия соответствующих мер для восстановления конституционного строя на этой территории. Именно эту цель преследовало осуществление с 1 декабря правоохранительными органами совместной спецоперации в Нардаране. В результате проведенной операции поселок был очищен от террористической группировки, возвращен к мирной жизни, к общеазербайджанской среде. Отныне попытки присвоения функции органов власти, совершения провокаций, принуждения людей путем угроз и давления к радикализму и неподчинению будут пресекаться самым жестким образом.

Предпринимаются также шаги, направленные на ускорение восстановительной и созидательной работы в поселке, оживление социально-культурной жизни, улучшение социального благосостояния жителей. По указанию господина Президента для благоустройства Нардарана, обновления поселковой инфраструктуры, решения социальных проблем жителей первоначально выделены средства на сумму 12 миллионов манатов.

Трагедия, произошедшая в начале декабря на платформе месторождения "Гюнешли", - это авария, вызванная стихийным бедствием, прогнозировать которое невозможно. Во время происшествия как SOCAR, так и Министерство по чрезвычайным ситуациям, осуществляя координированную деятельность, провели спасательные мероприятия, которые позволяли условия. К сожалению, масштабы стихийного бедствия во много раз превысили все ожидания и предположения, поэтому принятые меры не дали должного результата.

Из этой аварии, естественно, будут сделаны определенные выводы. Сразу после подтверждения сообщений об аварии соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана на территории страны был объявлен однодневный официальный траур, создана комиссия для изучения причин аварии и ликвидации ее последствий. Семьям героически погибших в море наших нефтяников были выплачены компенсации, согласно соответствующему законодательству для членов семей установлены высокие пенсии, созданы все условия для лечения раненых нефтяников, государство взяло на себя похороны погибших. Продолжаются другие необходимые меры для ликвидации последствий аварии.

- Али муаллим, что Вы можете сказать о предстоящих в 2016 году задачах и их выполнении?

- Считаю, что как в 2016 году, так и в последующий период Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева будет продолжать независимую политику, последовательно будут продолжаться меры, направленные на реализацию национальной стратегии развития, дальнейшее развитие экономики, повышение социального благосостояния населения, наращивание международного авторитета нашей страны, обеспечение национальной безопасности и стабильности. Важнейшей из предстоящих задач является справедливое урегулирование общенациональной проблемы – армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права. Единство между народом и властью, а главное - большое доверие граждан к Президенту Ильхаму Алиеву помогут преодолеть все стоящие перед нами проблемы. Азербайджан идет по пути независимости, развития и благосостояния, и его ждут новые победы на этом пути.