Али Ахмедов: В здании, где произошел пожар, только один выход

"Расследуется пожар, произошедший в здании, где проживают вынужденные переселенцы на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку. Должен признать, что люди живут здесь в тяжелых условиях".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал осмотревший место происшествия вице-премьер Али Ахмедов.

Он отметил, что вынужденные переселенцы заселяются в строящиеся государством дома по очереди: "В построенные дома, в первую очередь, будут переселены вынужденные переселенцы, живущие в трудных условиях. В связи с этим Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проделывает серьезную работу. Переселенцы из наиболее нуждающейся категории будут переселены в строящиеся дома. Наша цель состоит в том, чтобы все вынужденные переселенцы были обеспечены домами. В этом здании есть проблемы с безопасностью. В здании только один выход. Мы примем все возможные меры. Жильцы этого здания буду временно расселены".