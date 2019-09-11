Али Ахмедов: В Азербайджане большинство многодетных семей получают адресную соцпомощь

"В Азербайджане немало семей получают адресную социальную помощь. Большинство из них - многодетные семьи. Поэтому я не согласен с логикой тех, кто заявляет, что "в стране не выплачивается детское пособие". Ведь адресная социальная помощь предназначена еще и для многодетных семей. Многодетные семьи считаются малообеспеченными".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов.

По мнению А.Ахмедова, неправильно заявлять о том, что "в Азербайджане не платят детское пособие": "Правительство Азербайджана не оставляет без внимания многодетные семьи. Если вы выражаете это в форме "детского пособия", этот вопрос должен быть изучен. Я полагаю, что этот вопрос будет изучен и принято решение. Еще раз отмечу, что существует механизм получения льгот от государства малообеспеченными семьями".