Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершился официальный визит в Азербайджан президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту провожали первый вице-премьер Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.