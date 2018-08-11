 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершился официальный визит в Азербайджан президента Таджикистана

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершился официальный визит в Азербайджан президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту провожали первый вице-премьер Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi