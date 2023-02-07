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Завершилась дипломатическая деятельность посла Швейцарии в Азербайджане

Завершилась дипломатическая деятельность посла Швейцарии в Азербайджане 18:01
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 19:15
Завершилась дипломатическая деятельность посла Швейцарии в Азербайджане

7 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Швейцарии Мюриэль Пеневейре в связи с окончанием срока дипломатической деятельности в стране.

Как сообщает Report, глава МИД Дж. Байрамов подробно проинформировал посла Швейцарии Мюриэль Пеневейре о ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, в том числе об усилиях, прилагаемых для мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Дж. Байрамов, комментируя провокационные шаги Армении в постконфликтный период, в том числе ситуацию на Лачынской дороге, вызвавшей справедливый протест представителей азербайджанского гражданского общества, отметил, что, несмотря на подобные действия, а также необоснованные претензии Армении, рассчитанные на введение в заблуждение международного сообщества, азербайджанская сторона полна решимости продолжить мирный процесс.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İsveçrə səfirini postmünaqişə dövrü ilə bağlı məlumatlandırıb

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