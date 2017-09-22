Заседание Совета министров иностранных дел стран ГУАМ состоялось в Нью-Йорке

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 29-ая встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ГУАМ состоялась в Нью-Йорке на полях 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в ходе заседания обсуждены вопросы расширения сотрудничества по ряду сфер, а также вопросы сотрудничества ГУАМ с другими государствами.

Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Отметим, на полях сессии Генассамблеи также состоялись встречи министров в форматах ГУАМ-Япония и ГУАМ-США.

Странами-членами ГУАМ являются Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.