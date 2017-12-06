Замминистра: Проект Конвенции о правовом статусе Каспия имеет важное исторические, правовое, экономическое значение

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Проект Конвенции о правовом статусе Каспия имеет важное исторические, правовое, экономическое значение".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя итоги 7-ого заседания глав МИД прикаспийских стран, состоявшегося 5 декабря в Москве.

Он отметил, что согласно проекту документа дно Каспия делится таким образом, чтобы права на добычу полезных ископаемых были полностью в соответствии с интересами этих стран. В документе также отражены права пользования и юрисдикция как донной части, так и водной части, принципы судоходства, право выхода в Мировой океан, правила транзита, вопрос права на прокладку кабелей и труб и др.

"Этот документ не даёт ни одной стране преимуществ и отражает равное отношение ко всем странам. Он обеспечит расширение сотрудничества прикаспийских стран, будет служить процветанию народов этих стран", - заявил Халафов.