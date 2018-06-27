Замминистра иностранных дел Азербайджана принимает участие на заседании ОЧЭС в Ереване

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Ереване проходит 38-ое заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, в ходе заседания участники обменяются мнениями о путях повышения эффективности работы данной организации и наращивания проектного сотрудничества.

Также Армения завершит полугодовое председательство в ОЧЭС, которое согласно порядку ротации перейдет к Азербайджану на период с июля по декабрь 2018 года.

Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.