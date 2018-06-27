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    Замминистра иностранных дел Азербайджана принимает участие на заседании ОЧЭС в Ереване

    По итогам заседания Азербайджан примет председательство в ОЧЭС

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Ереване проходит 38-ое заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). 

    Как сообщает Report, в ходе заседания участники обменяются мнениями о путях повышения эффективности работы данной  организации и наращивания проектного сотрудничества. 

    Также Армения завершит  полугодовое председательство в ОЧЭС, которое согласно порядку ротации перейдет к Азербайджану  на период с июля по декабрь 2018 года.

    Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев

    ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

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