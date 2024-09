Замглавы МИД Азербайджана выступил на министерской встрече, посвященной ситуации в Газе

В рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на министерской встрече на тему "Ситуация в Газе и реализация решения о создании двух государств как пути к справедливому и всеобъемлющему миру".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе выступления была подчеркнута настоятельная необходимость справедливого и долгосрочного урегулирования израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также неизменная поддержка Азербайджаном урегулирования вопроса на основе принципа двух государств.