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Замглавы МИД Азербайджана выступил на министерской встрече, посвященной ситуации в Газе

Замглавы МИД Азербайджана выступил на министерской встрече, посвященной ситуации в Газе В рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на министерской встрече на тему "Ситуация в Газе и реализация решения о создании двух государств как пути к справедливому и всеобъе
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 12:27
Замглавы МИД Азербайджана выступил на министерской встрече, посвященной ситуации в Газе

В рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на министерской встрече на тему "Ситуация в Газе и реализация решения о создании двух государств как пути к справедливому и всеобъемлющему миру".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе выступления была подчеркнута настоятельная необходимость справедливого и долгосрочного урегулирования израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также неизменная поддержка Азербайджаном урегулирования вопроса на основе принципа двух государств.

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Версия на английском языке Azerbaijan's deputy FM speaks at ministerial meeting dedicated to situation in Gaza
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov Nyu-Yorkda Qəzza Təmas Qrupunun iclasına qatılıb

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