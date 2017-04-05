Замглавы МИД Азербайджана примет участие на заседании СМИД СНГ в Ташкенте

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов примет участие на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) 7 апреля в Ташкенте.

Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Отметим, что на заседании предполагается рассмотреть 16 вопросов.

В числе наиболее актуальных - проект заявления министров иностранных дел стран СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении мусульман, христиан и представителей других конфессий. Планируется подвести итоги работы многоуровневых межмидовских консультаций в 2016 году и утвердить план на 2017 год.

В проект повестки дня заседания включены также вопросы, касающиеся сотрудничества стран СНГ в правовой сфере, сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.