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    Замглавы МИД Азербайджана примет участие на заседании СМИД СНГ в Ташкенте

    На заседании предполагается рассмотреть 16 вопросов

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов примет участие на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) 7 апреля в Ташкенте.

    Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    Отметим, что на заседании предполагается рассмотреть 16 вопросов.

    В числе наиболее актуальных - проект заявления министров иностранных дел стран СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении мусульман, христиан и представителей других конфессий. Планируется подвести итоги работы многоуровневых межмидовских консультаций в 2016 году и утвердить план на 2017 год.

    В проект повестки дня заседания включены также вопросы, касающиеся сотрудничества стран СНГ в правовой сфере, сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

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