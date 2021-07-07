Замглавы МИД: Армения использовала тактику "выжженной земли" на оккупированных землях

Армения использовала тактику "выжженной земли" на оккупированных территориях.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на открытии пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству.
Он напомнил, что в прошлом году Азербайджан освободил от оккупации более 10 тысяч квадратных километров своей территории: "Эти территории почти 30 лет находились под оккупацией Армении. На оккупированных территориях они намеренно уничтожили все дома, общественные здания, объекты инфраструктуры, школы и больницы. Они совершили это, чтобы сделать невозможным проживание там вынужденных переселенцев, ожидающих возвращения на эти территории".