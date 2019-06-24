Заместитель генсека ООН поблагодарил президента и первого вице-президента Азербайджана

"Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Также выражаю глубокую признательность азербайджанскому народу за проведение в Баку Форума государственных услуг ООН и гостеприимство".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Зенмин.

Он сказал, что счастлив находиться в Азербайджане: "От имени ООН поздравляю правительство Азербайджана в связи с инициативой "ASAN xidmət" и надеюсь, что сотрудничество между правительством Азербайджана и ООН продолжится в будущем".

“Благодаря этому форуму мы поощряем в мире госуслуги. Мы делимся с другими странами самым оптимальным опытом в области наград по госуслугам, включая азербайджанскую модель "ASAN xidmət", - сказал Лю Зенмин.