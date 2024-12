Заместитель генерального секретаря ООН выразила соболезнования Азербайджану

Мы выражаем глубокие соболезнования правительству Азербайджана и семьям погибших в трагической авиакатастрофе.

Как сообщает Report , об этом на своей странице в сети "X" написала заместитель генерального секретаря ООН Амина Джейн Мохаммед.

"В этот скорбный момент мы с вами, молимся о скорейшем выздоровлении выживших и их полном восстановлении", — добавила заместитель Генерального секретаря ООН.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.