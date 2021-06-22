Закари Гросс: Число заражений COVID-19 в Азербайджане значительно сократилось

"В Азербайджане значительно сократилось число случаев заражения коронавирусом. Будем надеяться, что сможем провести отличное и безопасное лето".

"В Азербайджане значительно сократилось число случаев заражения коронавирусом. Будем надеяться, что сможем провести отличное и безопасное лето".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

"Это очень хорошие новости", - сказал дипломат, отметив, что на прошлой неделе во Франции COVID-19 заразились 487 человек, что является очень низким показателем.

З.Гросс сказал, что во Франции каждый день вакцинируется от 550 до 750 тыс. человек.

"Но мы все еще должны быть осторожны", - сказал он.