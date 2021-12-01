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Захарова: Идет подготовка к 30-летнему политико-дипломатическому юбилею России и Азербайджана

Захарова: Идет подготовка к 30-летнему политико-дипломатическому юбилею России и Азербайджана В следующем году исполняется тридцать лет установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Сейчас завершается согласование соответствующих планов мероприятий, как в официальной части, так и в культурно-гуманитарном наполнении.
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 12:52
Захарова: Идет подготовка к 30-летнему политико-дипломатическому юбилею России и Азербайджана
Мария Захарова

В следующем году исполняется тридцать лет установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Сейчас завершается согласование соответствующих планов мероприятий, как в официальной части, так и в культурно-гуманитарном наполнении.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

В ближайшее время мы поделимся соответствующей информацией, добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, в грядущем году будет отмечаться череда тридцатилетних юбилеев установлению дипломатических отношений между Россией и рядами стран СНГ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin yubileyinə hazırlıq gedir
Версия на английском языке Zakharova: Preparations in the pipeline for 30th anniversary of political, diplomatic jubilee between Russia and Azerbaijan

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