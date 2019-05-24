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Глава МИД: За столом переговоров относительно границ между Грузией и Азербайджаном есть довольно чуткие вопросы

За столом переговоров есть довольно чуткие вопросы

"После продолжительного перерыва осуществление первого этапа переговоров по вопросу границ между Грузией и Азербайджаном важно". 

Как сообщает местное бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. 

По его словам, все вопросы не могут решиться в один или два этапа: "Для этого нужно провести серьезную работу. За столом переговоров есть довольно чуткие вопросы. Конечно же, самым важным из них является вопрос комплекса Кешикчидаг и ситуация вокруг него". 

Глава МИД отметил, что грузинская сторона продемонстрировала свою позицию относительно вопроса: "Наше желание и желание являющегося нашим партнером Азербайджана состоит в том, чтобы договоренности соответствовали стратегическим интересам. Так как двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией в большинстве случаев определяет стратегическое партнерство". 

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