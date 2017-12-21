За последние 12 лет Великобритания отказала в визе более 8 тыс. граждан Азербайджана

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В 2005-2016 гг. консульства Великобритании в зарубежных странах рассмотрели 82911 визовых обращений от граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, из них 74038 человек визу получили, 8331 – было отказано.

За последние 12 лет наибольшее количество визовых обращений пришлось на 2014 год. В этот год было рассмотрено 10099 заявлений. Из них 9293 получили положительный ответ, 755 – отрицательный. 48 заявлений было возвращено, у трех срок считается истекшим.

В 2005-2016 гг. наименьшее количество обращений по визам пришлось на 2005 год. В тот год консульства Великобритании дали положительный ответ на 4447 визовых обращений от азербайджанских граждан.

Сообщается, что в 2004-2016 гг. в Великобританию въехало 137650 граждан Азербайджана. Из них 55300 человек посетили страну как туристы и гости. 46900 человек были гражданами Азербайджана, вернувшимися в Великобританию после временного проживания в других странах. 27720 человек посетили страну с деловым визитом.

В последние 13 лет 9120 азербайджанских граждан посетили Великобританию для участия в языковых курсах, обучения в колледжах и университетах. 6020 человек оказались в Великобритании в качестве транзитных туристов. 1845 человек прибыли в страну для работы в качестве высококвалифицированных специалистов и инвесторов. 1740 человек были отмечены как "Другие лица, получившие разрешение на въезд в страну" (люди, проживающие за собственные средства и члены их семей, члены международных организаций). 445 граждан Азербайджана создали семьи с обосновавшимися в Великобритании людьми и переехали в эту страну для проживания.

Согласно отчету национального статистического управления Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 36 граждан Азербайджана не были допущены в страну на контрольно-пропускном пункте. 35 человек попросили убежища на границе.

Вюсал Азизов