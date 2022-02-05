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Южный газовый коридор значим с точки зрения увеличения доходов Азербайджана - МНЕНИЕ

Южный газовый коридор значим с точки зрения увеличения доходов Азербайджана - МНЕНИЕ Южный газовый коридор, а также другие энергетические проекты, реализуемые при поддержке Азербайджана, не только обеспечивают безопасность региона, но и очень важны с точки зрения увеличения валютных доходов Азербайджана. Азербайджан является одной из стра
Внешняя политика
5 февраля 2022 г. 10:38
Южный газовый коридор значим с точки зрения увеличения доходов Азербайджана - МНЕНИЕ

"Южный газовый коридор, а также другие энергетические проекты, реализуемые при поддержке Азербайджана, не только обеспечивают безопасность региона, но и очень важны с точки зрения увеличения валютных доходов Азербайджана. Азербайджан является одной из стран, вносящих вклад в формирование энергетической безопасности региона, а также Европы".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, энергетическими проектами, реализуемыми по инициативе Азербайджана, который выбрал и отдает предпочтение многостороннему формату сотрудничества, могут воспользоваться не только соседние государства - Грузия и Турция, но и ряд европейских стран.

"С конца 2020 года Азербайджан начал экспорт голубого топлива в Европу через коридор. В прошлом году в Европу было поставлено 7 млрд кубометров газа. Ожидается, что в этом году этот показатель вырастет до 10 млрд кубометров. В целом, Азербайджан на первом этапе будет поставлять в Европу 10, на втором - 20 млрд кубометров газа. Пропускная способность Южного газового коридора составит 31,5 млрд кубометров, что практически станет новым альтернативным источником для Европы", - сказал В.Байрамов.

Депутат добавил, что Южный газовый коридор очень важен с точки зрения дальнейшего увеличения доходов госбюджета Азербайджана, устойчивого поступления валюты в страну. Азербайджан получит более 100 млрд долларов в текущих ценах от экспорта газа в рамках Южного газового коридора.

Отметим, что на днях в Баку состоялось 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании.

На мероприятии присутствовали представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур, а также представители компании ACWA Power Саудовской Аравии, и компании Masdar ОАЭ.

В рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялись сессии на темы “Южный газовый коридор: достижения и перспективы – расширение Южного газового коридора в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан”, “Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, графики”.

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