Япония заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном в области науки и образования

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Япония заинтересована в проведении обмена опытом в области науки и образования с Азербайджаном.

Как сообщила Report председатель Азербайджано-японского общественного объединения "Сакура" Тарана Гусейнова, в связи с этим 10 марта Баку посетит японская делегация предпринимателей в сфере науки и образования, которые встретятся с местными студентами, учеными, профессорами.

По словам Т.Гусейновой, основная цель визита делегации, которую возглавит эксперт в области экономики из Японии Казуясу Ишида, - изучить возможности для проведения научных работ, а также возможности для того, чтобы местные студенты и ученые могли посещать Японию для учебы, повышения квалификации и проведения научных работ: "Японцы заинтересованы в том, чтобы приезжать сюда, посещать регионы, изучать здешний опыт. К сожалению, из Азербайджана в Японию едут учиться мало студентов. Мы хотели бы исправить эту ситуацию".

Т.Гусейнова также сообщила, что организация работает над тем, чтобы привлечь предпринимателей из Японии вкладывать инвестиции в Азербайджан: "Некоторые студенты, обучавшиеся в Японии, потом не могут найти работу здесь, так как в Азербайджане мало японским фирм. В нынешний период было бы хорошо привлечь инвестиции из Японии в Азербайджан".

Помимо этого, глава общественного объединения отметила также заинтересованность японцев в развитии сотрудничества в области сельского хозяйства: "Как известно, в Японии мало сельскохозяйственных угодий, поэтому они хотят развивать отношения и в этой области. Все это способствует развитию двусторонних отношений между государствами".