Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится в Тбилиси до конца декабря

Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится до конца декабря в Тбилиси.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Было отмечено, что в настоящее время между сторонами идет информационный обмен для уточнения даты 8-й трехсторонней встречи.

"Встреча обязательно состоится до конца декабря", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что минувшим днем министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани рассказал о планах проведения трехсторонней встречи глав МИД.

Трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны встреча была отложена.

Последняя 7-я трехсторонняя встреча министром иностранных дел в Формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября в Стамбуле.