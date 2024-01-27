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Во время акции протеста азербайджанцев в Швейцарии была предпринята попытка провокации

Во время акции протеста азербайджанцев в Швейцарии была предпринята попытка провокации Во время акции протеста азербайджанцев в швейцарском городе Женева была предпринята попытка провокации.
Внешняя политика
27 января 2024 г. 18:39
Во время акции протеста азербайджанцев в Швейцарии была предпринята попытка провокации

Во время акции протеста азербайджанцев в швейцарском городе Женева была предпринята попытка провокации.

Как передает местное бюро Report, в ходе акции человек, заявивший, что он воевал на стороне армян во Второй карабахской войне, пытался создать конфликтную ситуацию. Однако провокацию удалось предотвратить.

Несмотря на все это, наши соотечественники не прекратили акцию. Человек, не добившийся своей цели, был вынужден покинуть место проведения акции.

Отметим, что азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве с целью привлечь внимание к проблеме заложенных Арменией мин на освобожденных территориях.

Акция проводится при организации Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии перед женевским офисом ООН.

Ее участники призывают европейскую общественность оказать давление на Армению для передачи Азербайджану карт минных полей. Жителям раздаются листовки с подробной информацией о минировании Арменией азербайджанских территорий.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrədə azərbaycanlıların etiraz aksiyası zamanı təxribata əl atılıb

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