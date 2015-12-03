​Вице-премьер: Украина рассматривает Азербайджан как стратегического партнера и одного из основных региональных игроков

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Украина рассматривает Азербайджан как стратегического партнера и одного из основных региональных игроков. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства регионального строительства Украины, об этом заявил вице-премьер-министр, глава министерства регионального строительства строя Геннадий Зубко по итогам встреч в Баку.

Украина также предложила Азербайджану провести заседание совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в первом полугодии 2016 года, в его рамках также состоится совместный деловой форум.

"Этот форум может внести новый импульс в развитие двусторонних отношений между нашими странами, а также активизировать сотрудничество бизнеса Украины и Азербайджана", - заявил Г.Зубко.

Подчеркивалось, что Украина заинтересована в активизации сотрудничества в топливно-энергетической сфере, реализации совместных проектов и активизации двустороннего сотрудничества в военно-технической и сельскохозяйственной сферах.