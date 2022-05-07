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Васиф Талыбов о значении Зангезурского коридора для Нахчывана

Васиф Талыбов о значении Зангезурского коридора для Нахчывана Сейчас Азербайджан выражает свою позицию относительно основных экономических, политических и культурных процессов, происходящих в регионе и мире, и защищает свои интересы. Успешная внешняя политика привлекает к Азербайджану внимание авторитетных междунаро
Внешняя политика
7 мая 2022 г. 14:16
Васиф Талыбов о значении Зангезурского коридора для Нахчывана

Сейчас Азербайджан выражает свою позицию относительно основных экономических, политических и культурных процессов, происходящих в регионе и мире, и защищает свои интересы. Успешная внешняя политика привлекает к Азербайджану внимание авторитетных международных организаций ведущих государств мира.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.

По его словам, историческая победа во Второй Карабахской войне, наряду с превосходством военной мощи Азербайджана, также является победой внешнеполитической стратегии, разработанной великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженной президентом Ильхамом Алиевым: "Одним из самых больших дипломатических успехов этой победы станет разблокирование коммуникаций в регионе для установления сухопутных связей Нахчыванской АР, которая более 30 лет живет в условиях блокады, с другими регионами Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Vasif Talıbov Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətindən danışıb

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