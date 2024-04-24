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В Вашингтоне проведена акция солидарности против лжи о т.н. геноциде армян

В Вашингтоне проведена акция солидарности против лжи о т.н. геноциде армян Перед посольством Турции в США 24 апреля прошла акция солидарности против лжи о так называемом геноциде армян.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 23:55
В Вашингтоне проведена акция солидарности против лжи о т.н. геноциде армян

Перед посольством Турции в США 24 апреля прошла акция солидарности против лжи о так называемом геноциде армян.

Как передает корреспондент американского бюро Report, акция под лозунгом "Покончим с армянской ложью" была организована Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC).

Представитель TASC Мухаммед Сами Гёргюлю заявил в интервью Report, что цель проведения акции - разоблачение лжи армянского лобби.

"Некоторые государства, пытающиеся обеспечить свои политические и экономические интересы путем признания утверждений о так называемом геноциде армян, используют это как средство давления на Турцию. Международное сообщество должно знать, что обвинения в "геноциде" являются ложью", - подчеркнул он.

В акции приняли участие живущие в американской столице активисты турецкой и азербайджанской общин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda ermənilərin "qondarma soyqırımı" yalanlarına qarşı həmrəylik aksiyası keçirilib

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