В Вашингтоне проведена акция солидарности против лжи о т.н. геноциде армян

Перед посольством Турции в США 24 апреля прошла акция солидарности против лжи о так называемом геноциде армян.

Перед посольством Турции в США 24 апреля прошла акция солидарности против лжи о так называемом геноциде армян.

Как передает корреспондент американского бюро Report , акция под лозунгом "Покончим с армянской ложью" была организована Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC).

Представитель TASC Мухаммед Сами Гёргюлю заявил в интервью Report, что цель проведения акции - разоблачение лжи армянского лобби.

"Некоторые государства, пытающиеся обеспечить свои политические и экономические интересы путем признания утверждений о так называемом геноциде армян, используют это как средство давления на Турцию. Международное сообщество должно знать, что обвинения в "геноциде" являются ложью", - подчеркнул он.

В акции приняли участие живущие в американской столице активисты турецкой и азербайджанской общин.