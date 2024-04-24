В Вашингтоне проведена акция солидарности против лжи о т.н. геноциде армян

Перед посольством Турции в США 24 апреля прошла акция солидарности против лжи о так называемом геноциде армян.
Как передает корреспондент американского бюро
Представитель TASC Мухаммед Сами Гёргюлю заявил в интервью Report, что цель проведения акции - разоблачение лжи армянского лобби.
"Некоторые государства, пытающиеся обеспечить свои политические и экономические интересы путем признания утверждений о так называемом геноциде армян, используют это как средство давления на Турцию. Международное сообщество должно знать, что обвинения в "геноциде" являются ложью", - подчеркнул он.
В акции приняли участие живущие в американской столице активисты турецкой и азербайджанской общин.