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В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста

В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом
Внешняя политика
27 января 2022 г. 12:53
В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста

В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом.

Как передает Report, мероприятие организовано офисом ООН в Азербайджане совместно с посольствами Израиля и Нидерландов в нашей стране.

Как заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, причины Холокоста изучаются и сегодня, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. По его словам, сегодня, когда международное сообщество знает, какие предпосылки лежат за подобными действиями, такое возможно будет предотвратить.

Он напомнил, что Азербайджан также сталкивался с этнической чисткой со стороны Армении.

Посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан в свою очередь рассказала о судьбе Анны Франк, еврейской девочки, уроженки Германии, которая скрывалась с семьей от нацистов, но была схвачена и умерла в конце войны от тифа. Она стала известна во всем мире, как автор дневника, который после ее смерти в концентрационном лагере издал ее отец.

Посол добавила, что этот дневник переведен и на азербайджанский язык: "И сегодня мы все еще помним о ней, читая ее книгу".

Также на мероприятии выступил очевидец событий Холокоста Лев Шварц, семья которого попала под расстрел в Украине во время уничтожения еврейских общин, но лишь чудом осталась жива. Он тогда был еще совсем маленьким и послушался совета своего деда. "Мой дедушка сказал мне :"Как только услышишь выстрел, падай". И мы упали в овраг. Тел было так много, что падать уже места не было", рассказал Шварц.

В связи с тем, что очевидцев событий Холокоста осталось очень мало, участники мероприятия выступили с инициативой "Хранители памяти", решив стать хранителями истории Льва Шварца и распространять ее для того, чтобы память о тех событиях продолжала жить.

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Версия на английском языке ФотоEvent dedicated to Int'l Holocaust Remembrance Day held at ADA University

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