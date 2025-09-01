Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с премьер-министром Пакистана

TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелым Происшествия

Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану Другие страны

Ильхам Алиев поздравил президента Словакии Внешняя политика

AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза Финансы

Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана Внешняя политика

В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата Наука и образование

Страны ШОС учредят Банк развития организации Другие страны

В Пакистане разбился вертолет Другие страны