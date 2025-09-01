    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с премьер-министром Пакистана

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 10:02
    В китайском городе Тяньцзинь 1 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

