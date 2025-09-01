Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с премьер-министром Пакистана
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 10:02
В китайском городе Тяньцзинь 1 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
