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В Стамбуле состоялось открытие улицы "Азербайджан"

В Стамбуле состоялось открытие улицы "Азербайджан" В одном из исторических и центральных районов Стамбула в районе Сарыйер состоялось открытие улицы "Азербайджан"
Внешняя политика
3 февраля 2021 г. 14:11
В Стамбуле состоялось открытие улицы Азербайджан
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В одном из исторических и центральных районов Стамбула в районе Сарыйер состоялось открытие улицы "Азербайджан".

Как передает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель муниципалитета района Сарыйер Шюкрю Гендж, глава стамбульского муниципалитета Беюкшехер, интеллигенция и представители общественности.

Гости сделали памятное фото у плаката "Добро пожаловать на улицу Азербайджан!", установленного на въезде на улицу, украшенную флагами Азербайджана и Турции.

Н.Мустафаева сказала, что название улицы Джендере в районе Сарыйер 13 июня минувшего года была заменена на "Азербайджан" по инициативе генконсульства и по решению меджлиса муниципалитета района Сарыйер: "Это решение – еще одно наглядное свидетельство усиления братских уз между двумя странами, которые в течение всей истории были опорой друг для друга".

Ш.Гендж подчеркнул, что гордится тем, что подписал решение, увековечивающее слово "Азербайджан" на самой длинной, широкой и исторической улице Стамбула, которую ежегодно посещают тысячи туристов: "Улица "Азербайджан" и впредь будет демонстрировать миру нерушимость нашей дружбы, братства".

Отметим, что парк, названный в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в котором установлен его памятник, находится также на территории муниципалитета района Сарыйер. По инициативе генконсульства Азербайджана в Стамбуле даты рождения и смерти общенационального лидера включены в календарь протокольных мероприятий муниципалитета района Сарыйер.

Вюсаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Azərbaycan küçəsinin açılışı olub

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