В Стамбуле состоялась выставка, посвященная Дню памяти

28 сентября в Стамбуле состоялась выставка, посвященная годовщине начала 44-дневной Отечественной войны и Дню памяти.
Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии, организованном Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, память шехидов была почтена минутой молчания, прозвучали государственные гимны двух братских стран.
В рамках мероприятия была организована выставка фотографий на тему войны.
Генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева рассказала о героизме наших шехидов, отдавших жизнь за Родину.
Сотрудник Министерства иностранных дел Турции Мурат Танер сказал, что азербайджанцы своим героизмом и бесстрашием на войне написали героический эпос: “Турция была рядом со своими братьями-азербайджанцами в эти сложные дни. Славный флаг Азербайджана поднят в Карабахе ценой крови и жизней героических сынов".
В мероприятии также принимали участие проходящие лечение в Турции ветераны Отечественной войны.