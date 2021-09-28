В Стамбуле состоялась выставка, посвященная Дню памяти

28 сентября в Стамбуле состоялась выставка, посвященная годовщине начала 44-дневной Отечественной войны и Дню памяти.

28 сентября в Стамбуле состоялась выставка, посвященная годовщине начала 44-дневной Отечественной войны и Дню памяти.

Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии, организованном Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, память шехидов была почтена минутой молчания, прозвучали государственные гимны двух братских стран.

В рамках мероприятия была организована выставка фотографий на тему войны.

Генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева рассказала о героизме наших шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Сотрудник Министерства иностранных дел Турции Мурат Танер сказал, что азербайджанцы своим героизмом и бесстрашием на войне написали героический эпос: “Турция была рядом со своими братьями-азербайджанцами в эти сложные дни. Славный флаг Азербайджана поднят в Карабахе ценой крови и жизней героических сынов".

В мероприятии также принимали участие проходящие лечение в Турции ветераны Отечественной войны.