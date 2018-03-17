В составе участников Совместной Комиссии между Азербайджаном и Хорватией были внесены изменения

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, подтверждающее состав азербайджанской стороны для участия в Совместной Комиссии между правительствами Хорватии и Азербайджана, которая создана для поощрения экономических отношений между странами.
Как передает Report, состав участников комиссии утвержден следующим образом:
Сопредседатель комиссии:
Министр налогов Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики
Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики
Заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики
Чрезвычайный, уполномоченный посол Азербайджанской республики в Республике Хорватия
Министерству Иностранных Дел было поручено уведомить хорватскую сторону об изменениях.
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