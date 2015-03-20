В Сенате Мексики отметили Новруз

Баку. 20 марта . REPORT.AZ/ В Сенате Мексики состоялось мероприятие, посвященное празднику Новруз. Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, на мероприятии, организованном по инициативе азербайджанского посольства и при организационной поддержке сената Мексики, участвовали послы и дипломаты Азербайджана, Турции, Ирана, Ирака, Пакистана, Грузии и Казахстана, члены сената, известные лица общественности страны и другие гости, приглашенные на празднество.

Гостей поприветствовала председатель комитета сената Мексики по иностранным делам Габриэла Куэвас Баррон, которая поблагодарила азербайджанское посольство за проявленную инициативу проведения праздника, рассказала об истории и международных традициях Новруза.

Послы Ирана и Турции предоставили подробную информацию об исторически-культурном наследии и особенностях праздника.

На мероприятии была представлена фотовыставка, гостям преподнесли сладости национальной азербайджанской кухни. Фотовыставка в Сенате продлится в течение 10 дней.