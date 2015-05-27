​В ряде штатов и городов США объявлен "Национальный день Азербайджана"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ К поздравлениям по случаю Дня Республики в Азербайджане присоединились еще шесть западных американских штатов, и семь городов Калифорнии. Об этом заявили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В принятых и направленных в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе заявлениях отмечается, что 28 мая в этих штатах и городах официально объявлен "Национальным днем Азербайджана".

В заявлениях, подписанных губернатором штата Гавайи Дэвидом Иге и губернатором штата Нью-Мексико Сюзаной Мартинез, подчеркивается, что Азербайджан развивается быстрыми темпами, и в связи с этим знаменательным днем 28 мая в этих штатах объявлен "Национальным днем Азербайджана".

Также 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана" в калифорнийских городах Орвайн, Сан-Диего, Сан-Хосе, Санта-Моника, Саут-Гейт, Стоктон и Торранс. Городские советы указанных городов приняли соответствующие заявления в связи с этим.

Аналогичное заявление было принято мэром столицы штата Юта Солт-Лейк-Сити и городским советом, в котором также объявлен "Национальный день Азербайджана".

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и председатель Сената штата Орегон Питер Кортни направили в Генеральное консульство Азербайджана поздравительное письмо. П.Кортни в своем письме отмечает стремительное развитие Азербайджана и высоко ценит его поддержку США в сфере борьбы с международным терроризмом.

Конгрессмен от штата Аризона Кирстен Синема объявила "Национальный день Азербайджана" в своем избирательном округе, охватывающем столицу штата Финикс и другие важные города.