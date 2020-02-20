В Риме состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

20 февраля в Риме состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Итальянской Республике.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл в римский Дворец Куиринале.

В честь главы Азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла сделали совместное фото.

Представители делегации Азербайджана были представлены президенту Италии, а представители делегации Италии – президенту Азербайджана.