В рамках визита Микаила Джаббарова в Катар обсуждены перспективы расширения экономического сотрудничества

В ходе визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Катар состоялись встречи, на которых были проведены обсуждения по расширению экономического сотрудничества между двумя странами по различным направлениям.

Как передает Report, министр экономики Азербайджана был принят премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом Аль Тани. На встрече было отмечено укрепление дружественных и партнерских отношений между странами, подчеркнута важность визитов и встреч на высоком уровне в развитии сотрудничества. Были представлены экономические приоритеты и потенциал Азербайджана, а также возможности для инвесторов, рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил, что отношения его страны с Азербайджаном основаны на принципах искренней дружбы и партнерства, и поделился мнениями о расширении сотрудничества в экономической сфере. Стороны обсудили направления укрепления экономико-торгового партнерства между двумя государствами.

На встрече с министром торговли и промышленности Катара шейхом Файсалом бин Тани бин Файсалом Аль Тани было подчеркнуто, что расширение торговых связей с Катаром является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений. Отмечалось, что увеличение объема взаимных инвестиций внесет вклад в экономическое развитие обеих стран. В ходе переговоров была предоставлена информация о благоприятной деловой среде Азербайджана, его транзитных возможностях, а также обсуждены перспективы увеличения инвестиций в приоритетные направления - зеленые технологии, сельское хозяйство, инфраструктуру и модернизацию промышленности.

Во время встречи с исполнительным директором Инвестиционного фонда Катара Мохаммедом Саифом Аль-Сувейди было отмечено наличие широких возможностей для углубления совместной инвестиционной деятельности. Обсуждались вопросы взаимных капиталовложений, потенциальные совместные проекты и углубление партнерских отношений между бизнес-субъектами двух стран.

На встрече с председателем Совета директоров компании Power International Holding Мутазом Аль-Хайятом было подчеркнуто особое значение реализации взаимовыгодных инициатив в экономической сфере. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в энергетическом секторе и возможности реализации совместных проектов.

В рамках визита были подписаны документы о партнерстве в энергетической сфере между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и катарским холдингом UCC. Меморандумы о взаимопонимании подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент UCC Холдинга Рамез Аль-Хайят. Подписанный SOCAR и UCC Меморандум о взаимопонимании открывает новые возможности для сотрудничества в третьих странах в области нефти и газа, нефтехимии, инфраструктуры и энергетических проектов. Другой подписанный документ предусматривает партнерство в энергетическом секторе Сирии и имеет важное значение для восстановления энергетической инфраструктуры страны и устойчивого развития региона.