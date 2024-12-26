В представительстве Азербайджана в НАТО открыта книга соболезнований в связи с крушением самолета AZAL недалеко от Актау в Казахстане.
Как передает Report, об этом сообщает официальная страница представительства в социальной сети "Х".
"В память о 38 погибших в результате трагической катастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау, 26-27 декабря с 10:00 до 15:00 будет открыта книга соболезнований в здании представительства Азербайджана в НАТО", - говорится в сообщении.
25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.
In honor of the 38 lives lost in the tragic crash of a passenger plane of @azalofficial near Aktau, Kazakhstan, on 25 December 2024, a book of condolences will be open at @AzMissionNATO (Manfred Wörner Building) on 26-27 December, from 10 AM to 3 PM. pic.twitter.com/FCcCnM1YZr