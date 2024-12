В представительстве Азербайджана в НАТО открыта книга соболезнований в связи с крушением самолета AZAL недалеко от Актау в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница представительства в социальной сети "Х".

"В память о 38 погибших в результате трагической катастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау, 26-27 декабря с 10:00 до 15:00 будет открыта книга соболезнований в здании представительства Азербайджана в НАТО", - говорится в сообщении.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.