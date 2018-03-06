В посольстве Туркменистана в Азербайджане откроют избирательный участок в связи с парламентскими выборами

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В посольстве Туркменистана в Азербайджане будет создан избирательный участок в связи с парламентскими выборами в этой стране.

Как сообщает Report, посольство Туркменистана приглашает своих граждан, проживающих на территории Азербайджана, принять участие 25 марта в выборах депутатов Меджлиса Туркменистана шестого созыва, членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских Халк маслахаты (народных советов) четвертого созыва, членов Геншегей (советов) восьмого созыва.

Голосование пройдет на избирательном участке №1 при посольстве Туркменистана в Азербайджане 25 марта с 07:00 до 19:00 часов по бакинскому вермени по адресу: ул. Джалила Мамедгулузаде, 85/266.

Предварительное голосование начинается с 15 марта, за 10 дней до выборов.

При голосовании необходимо иметь при себе паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Туркменистана.