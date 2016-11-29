В посольстве Кубы в Баку приспущен государственный флаг

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В посольстве Кубы в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает Report со ссылкой на диппредставительство Кубы в Баку.

Посольство также намерено открыть книгу соболезнований в связи со смертью Кастро.

Кубинский государственный, политический и партийный деятель, руководитель Кубы в 1959 - 2008 годах Фидель Кастро скончался 26 ноября в возрасте 90 лет.

Кубинские власти объявили девятидневный траур по случаю смерти лидера, который завершится 4 декабря похоронами Ф.Кастро на кладбище святой Ифигении в городе Сантьяго-де-Куба.