В посольстве Катара в Азербайджане приспущен государственный флаг

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В связи с кончиной бывшего эмира Катара шейха Халифы бин Хамада Аль Тани в посольстве этой стран в Азербайджане будет открыта книга соболезнований.

Как сообщили Report в посольстве Катара, книга соболезнований будет открыта сегодня с 13 до 15 часов, и 25 и 26 октября - с 11 до 15 часов.

Кроме того, в посольстве в знак траура приспущен государственный флаг.

Отметим, что бывший эмир Катара Халифа бин Хамад Аль Тани скончался на 85-ом году жизни 23 октября. В связи с кончиной бывшего монарха власти объявили трехдневный траур.