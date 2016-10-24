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    В посольстве Катара в Азербайджане приспущен государственный флаг

    В связи с кончиной бывшего эмира Катара в посольстве этой страны в Баку будет открыта книга соболезнований

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В связи с кончиной бывшего эмира Катара шейха Халифы бин Хамада Аль Тани в посольстве этой стран в Азербайджане будет открыта книга соболезнований.

    Как сообщили Report в посольстве Катара, книга соболезнований будет открыта сегодня с 13 до 15 часов,  и 25 и 26 октября - с 11 до 15 часов.

    Кроме того, в посольстве в знак траура приспущен государственный флаг.

    Отметим, что бывший эмир Катара Халифа бин Хамад Аль Тани скончался на 85-ом году жизни 23 октября. В связи с кончиной бывшего монарха власти объявили трехдневный траур.

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