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    В посольстве Франции в Баку открыта книга соболезнований в связи с терактом в Ницце

    Книга будет открыта 18 и 19 июля с 10 до 13 часов и с 15 до 18 часов

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В связи с терактом во французской Ницце в посольстве Франции в Азербайджане открыта книга соболезнований.

    Как сообщили Report в посольстве Франции, книга  будет открыта  18 и 19 июля с 10 до 13 часов и с 15 до 18 часов. 

    Напомним, что в результате теракта в Ницце  погибли 84, ранены более 100 человек. Ответственность на себя за теракт взяла группировка "Исламское государство".

    В связи с инцидентом во Франции, начиная с 16 июля объявлен трехдневный траур.

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