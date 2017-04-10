В посольстве Египта в Азербайджане приспущен государственный флаг

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В связи с трауром, объявленным в Египте после терактов, в посольстве этой страны в Азербайджане приспущен государственный флаг.

Как сообщили Report в посольстве Египта в Азербайджане, траур продлится три дня.

По меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте 9 апреля. По данным министерства здравоохранения страны, 27 человек погибли в результате взрыва в церкви в Танте. Кроме того, 16 человек, в том числе трое полицейских, погибли в результате взрыва в Александрии. Также сообщается, что 78 человек получили ранения в Танте и 40 в Александрии.

Напомним, ИГИЛ взяла ответственность за нападения на церкви в Египте.