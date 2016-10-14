В почетном консульстве Таиланда в Баку приспущен государственный флаг

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В связи с кончиной короля Таиланда Пхумипона Адульядета в почетном консульстве королевства в Азербайджане приспущен государственный флаг. Об этом Report сообщили в почетном консульстве Таиланда.

Также было отмечено, что дипломатическое представительство ожидает указаний по поводу открытия книги соболезнований.

Напомним, что тайский монарх скончался вчера в возрасте 89 лет от продолжительной болезни. Пхумипон Адульядет находился на троне с 9 июня 1946 года став рекордсменом в мире по продолжительности правления. Наследником престола является его сын Маха Ваджиралонгкорн.

В связи со смертью короля в Таиланде объявлен однолетний траур.