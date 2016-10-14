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    В почетном консульстве Таиланда в Баку приспущен государственный флаг

    В связи с кончиной короля диппредставительство ожидает указаний по поводу открытия книги соболезнований

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В связи с кончиной короля Таиланда Пхумипона Адульядета в почетном консульстве королевства в Азербайджане приспущен государственный флаг. Об этом Report сообщили в почетном консульстве Таиланда.

    Также было отмечено, что дипломатическое представительство ожидает указаний по поводу открытия книги соболезнований.

    Напомним, что тайский монарх скончался вчера  в возрасте 89 лет от продолжительной болезни. Пхумипон Адульядет находился на троне с 9 июня 1946 года став рекордсменом в мире по продолжительности правления. Наследником престола является его сын Маха Ваджиралонгкорн.

    В связи со смертью короля в Таиланде объявлен однолетний траур.

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