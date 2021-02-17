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В парламенте Индонезии распространено заявление в связи с Ходжалинским геноцидом

В парламенте Индонезии распространено заявление в связи с Ходжалинским геноцидом Группа с глубокой печалью и сожалением почтила память жертв учиненной 29 лет назад в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Ходжалинской резни
Внешняя политика
17 февраля 2021 г. 13:09
В парламенте Индонезии распространено заявление в связи с Ходжалинским геноцидом
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Председатель группы дружбы Индонезия-Азербайджан, функционирующей в Палате представителей Индонезии Мухаммед Игбал от имени названной группы распространил заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Индонезии.

В заявлении отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992-го года над гражданским населением азербайджанского города Ходжалы учинили резню, в результате чего погибли 613 человек, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни человек были тяжело ранены, 1 275 человек были взяты в плен.

Группа подчеркивает, что Ходжалинская резня является черным пятном на истории человечества, а организаторы этого погрома должны быть наказаны. Группа с глубокой печалью и сожалением почтила память жертв учиненной 29 лет назад в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Ходжалинской резни, являющейся самой черной страницей армяно-азербайджанского конфликта, члены группы пожелали упокоения от Аллаха душ погибших в результате резни, выразили глубокие соболезнования семьям погибших и азербайджанскому народу.

Группа посчитала важным почитать память погибших в Ходжалы и помнить об ужасных преступлениях в Ходжалы дабы подобное преступление против человечности не повторялось нигде в мире. Группа также полагает, что жертвы Ходжалы напоминают всем о ценности мира.

В заявлении 29-я годовщина Ходжалинской резни также расценивается, как возможность для начала новых международных усилий для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, призвали Армению выполнить резолюции Совбеза ООН под номерами 822, 853, 874 и 884 и вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, а миллиону азербайджанских беженцев вернуться в свои дома.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziya parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayımlanıb

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