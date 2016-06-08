В Москве открылось заседание специальной рабочей группы по статусу Каспия

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Москве открылось трехдневное заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, в ходе заседания заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран продолжат обсуждения всех нерешенных вопросов касательно правового статуса Каспия.

Встреча проходит в здании МИД России.

Напомним, очередной Каспийский саммит планируется провести в столице Казахстана Астане в 2016 году.