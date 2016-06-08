 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Москве открылось заседание специальной рабочей группы по статусу Каспия

    Очередной Каспийский саммит планируется провести в столице Казахстана Астане в 2016 году

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в  Москве открылось трехдневное  заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, в ходе заседания заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран продолжат обсуждения всех нерешенных вопросов касательно правового статуса Каспия.

    Встреча проходит в здании МИД России.

    Напомним, очередной Каспийский саммит планируется провести в столице Казахстана Астане в 2016 году. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi