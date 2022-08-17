В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне

Неправительственные организации экологической направленности, действующие в Азербайджане, обратились в международные организации в связи с экологическим террором, совершаемым незаконно проживающими на территории Азербайджана армянами в Лачыне и прилегающи

Неправительственные организации экологической направленности, действующие в Азербайджане, обратились в международные организации в связи с экологическим террором, совершаемым незаконно проживающими на территории Азербайджана армянами в Лачыне и прилегающих районах.

Как передает Report, в заявлении выражается обеспокоенность лесными пожарами последних дней, которые совершаются незаконно проживающими на территории Азербайджана армянами.

"Для информации отметим, что по соответствующим пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Лачынский район и прилегающие территории должны быть переданы Азербайджану. Этот процесс находится на стадии завершения, к концу августа 2022 года лица, незаконно поселившиеся в этом районе, должны быть выселены из региона.

Эти лица, незаконно проживавшие в Лачынском районе и прилегающих селах около 30 лет, покидая территорию, сжигают вековые леса и совершают экологический террор. И самое ужасное, что они не только варварски уничтожают земную поверхность, но также загрязняют недра земли минами.

Эти грязные деяния, совершаемые сегодня на азербайджанских землях, являются преступлением не только против азербайджанского народа, но и против человечества", - говорится в обращении.

С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.