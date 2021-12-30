В Мексике отметили День солидарности азербайджанцев мира

В посольстве Азербайджана в Мексике состоялась мероприятие по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

В посольстве Азербайджана в Мексике состоялось мероприятие по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Report со ссылкой на дипломатический корпус, выступая на ней с участием наших соотечественников, проживающих в Мексике, посол Мамед Талыбов сказал, что в прошлом году под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была восстановлена территориальная целостность нашего народа, одержана историческая победа в Отечественной войне.

По его словам, именно солидарность народа сыграла исключительную роль в достижении этой священной цели.

М.Талыбов проинформировав наших соотечественников о продолжающихся строительных работах на освобожденных территориях, затем поздравил их с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

На мероприятии гостям были представлены образцы нашей национальной кухни, что было полезно для сближения наших соотечественников, проживающих в разных штатах Мексики.