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В Мексике отметили День солидарности азербайджанцев мира

В Мексике отметили День солидарности азербайджанцев мира В посольстве Азербайджана в Мексике состоялась мероприятие по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.
Внешняя политика
30 декабря 2021 г. 07:13
В Мексике отметили День солидарности азербайджанцев мира

В посольстве Азербайджана в Мексике состоялось мероприятие по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Report со ссылкой на дипломатический корпус, выступая на ней с участием наших соотечественников, проживающих в Мексике, посол Мамед Талыбов сказал, что в прошлом году под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была восстановлена территориальная целостность нашего народа, одержана историческая победа в Отечественной войне.

По его словам, именно солидарность народа сыграла исключительную роль в достижении этой священной цели.

М.Талыбов проинформировав наших соотечественников о продолжающихся строительных работах на освобожденных территориях, затем поздравил их с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

На мероприятии гостям были представлены образцы нашей национальной кухни, что было полезно для сближения наших соотечественников, проживающих в разных штатах Мексики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü Meksikada qeyd olunub

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