В Лос-Анджелесе снят фильм, разоблачающий героизацию фашизма в Армении

В настоящее время в Армении установлены 22 памятника и все они возведены в честь Гарегина Нжде

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм на английском языке о фашисте армянского происхождения Гарегине Нжде, сотрудничавшем с гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны, и о политике героизации фашизма в Армении.

Как сообщили Report в Генеральном консульстве, в фильме отмечается, что недавно популярная еврейская газета США Forward провела первое широкое расследование, связанное с существующими в мире памятниками лицам, в свое время сотрудничавшим с фашистской Германией, принимавшим участие в убийстве евреев во время Холокоста. Доводится до внимания, что именно благодаря расследованию газеты Forward стало известно, что в настоящее время в Армении установлены 22 памятника и все они возведены в честь Гарегина Нжде.

В фильме отмечено, что Армения является одним из мировых лидеров по числу памятников фашистам, в настоящее время в этой стране имеются мемориальные памятники, возведенные в честь Гарегина Нжде, а также улицы, села и площади, которым присвоено его имя. Подчеркивается, что Армения и армянская диаспора все еще считают национальным героем своей страны Гарегина Нжде, возглавлявшего в 1942 году армянский легион вермахта, созданный фашистской Германией. Этот армянский легион воевал на стороне Германии в Крыму, Польше, Франции и на Кавказе, и с этих территорий нацисты собирали и отправляли евреев в лагеря смерти.

Доводится до внимания, что в 2016 году при участии бывшего президента этой страны Сержа Саргсяна и других официальных лиц Армении был установлен памятник Гарегину Нжде, который был осужден на 25 лет заключения за сотрудничество с фашистской Германией. Кроме того, подчеркивается, что в Ереване находятся также площадь и станция метро, носящие имя Нжде, по государственному заказу снимаются фильмы, героизирующие этого фашистского палача. В фильме со ссылкой на опрос Лиги антидиффамации отмечается, что Армения по уровню антисемитизма занимает второе место в Европе. Также сообщается, что Гарегин Нжде был одним из руководителей радикальной Армянской революционной федерации -Дашнакцутюн) и в 1933 году в городе Бостон США учредил расистское дашнакское движение "Цегакрон", которое пропагандирует превосходство арийской расы нацистов. Отмечается, что дашнаки, поддерживающие в то время Гитлера и Холокост в США, и сегодня осуществляют активную деятельность. Организация ANCA, являющаяся лоббистским крылом дашнаков, в настоящее время является главной армянской лоббистской организацией в Конгрессе США.