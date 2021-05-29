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В Киеве состоялся торжественный прием по случаю Дня Республики Азербайджана

В Киеве состоялся торжественный прием по случаю Дня Республики Азербайджана В Киеве состоялся торжественный официальный прием в связи со 103-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики.
Внешняя политика
29 мая 2021 г. 10:47
В Киеве состоялся торжественный прием по случаю Дня Республики Азербайджана

В Киеве состоялся торжественный официальный прием в связи со 103-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, в организованном посольством Азербайджана в Украине мероприятии приняли участие посол Эльмира Ахундова, заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, аккредитованные в Украине послы, атташе, представители диаспор, представители местной общественности и СМИ.

На открытии мероприятия Э.Ахундова рассказала об истории этого дня, о создании 103 года назад Азербайджанской Республики - первой демократической республики на Востоке. Посол с сожалением напомнила, что существование первой независимой республики длилось до апреля 1920 года, когда Азербайджан был оккупирован большевиками.

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник отметил, что в 1919 году между Украинской Народной Республикой и Азербайджанской Демократической Республикой были установлены дипломатические отношения. Говоря об исторических отношениях между азербайджанским и украинским народами, Д.Сеник подчеркнул, что сегодня Азербайджан является надежным другом и стратегическим партнером Украины, между лидерами двух государств установлены доверительные отношения, сотрудничество. Заместитель министра также отметил, что в ближайшее время запланирован визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Азербайджан, и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами.

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере сделал памятную фотографию с сотрудниками посольства Азербайджана и послом Эльмирой Ахундовой, озвучив лозунг "Одна нация, два государства", он поздравил Азербайджан с Днем Республики.

Мероприятие продолжилось художественной частью, прозвучали музыкальные номера в исполнении народного артиста Украины Гурбана Аббасова и Натальи Кудряшовой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Azərbaycanın Respublika Günü ilə bağlı təntənəli qəbul keçirilib

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