В Иране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Тегеране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл во дворец "Садабад".
На площади перед дворцом "Садабад", на котором развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Ирана Хасан Рухани встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Президенты сделали совместное фото.
Представители иранского государства и правительства были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Ирана Хасану Рухани.
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