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    В Иране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл во дворец Садабад

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Тегеране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл во дворец "Садабад".

    На площади перед дворцом "Садабад", на котором развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Президент Ирана Хасан Рухани встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

    Главы государств обошли строй почетного караула.

    Президенты сделали совместное фото.

    Представители иранского государства и правительства были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Ирана Хасану Рухани.

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