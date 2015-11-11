​В Хьюстоне прошла конференция на тему "Южный газовый коридор в энергетике Европы" - ФОТО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В городе Хьюстон американского штата Техас при поддержке SOCAR прошла конференция на тему "Южный газовый коридор в энергетике Европы".

В работе конференции приняли участие авторитетные эксперты энергетической сферы, представители государственных органов и Конгресса США, дипломатического корпуса, в том числе, генеральные консулы Турции, Италии и Греции в Хьюстоне. Нашу страну на конференции представили посол Азербайджана в США Элин Сулейманов и заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.

Конференцию объявила открытой директор Азербайджанского центра в Хьюстоне Ирада Ахундова. Было отмечено, что Хьюстон - основной энергетический центр США и город-побратим Баку.

Президент Хьюстонского университета Рену Хатор в выступлении рассказала о своем визите в Баку и блоге об Азербайджане, который она создала, чтобы поделиться своими впечатлениями о нашей стране и народе.

Она выразила удовлетворение, что посвященная такому важному проекту как Южный газовый коридор конференция проходит именно в Хьюстонском университете.

Затем мэр Хьюстона Эннис Паркер представила документ об объявлении в городе 9 ноября Днем Южного газового коридора.

В ходе второй панели конференции докладчики рассказали о различных аспектах проекта Южного газового коридора. Заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков рассказал о приоритетах компании и выразил уверенность в успешной реализации проектов SOCAR, в том числе Южного газового коридора.

Глава представительства компании BP в США Грег Сандерс отметил, что на фоне роста спроса на природный газ во всем мире Азербайджан утвердил себя в качестве надежного и стабильного партнера.